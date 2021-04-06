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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Касимовском районе начали ремонтировать дорогу

7info

В Касимовском районе начали ремонт дороги, сообщается в группе Дороги Рязанской области.

Новое дорожное полотно проложат от перекрёстка у села Подлипки, через село Кольдюки, деревню Марсево до фельдшерско-акушерского пункта в селе Любовниково.

Общая протяжённость ремонтируемого участка – 12 километров. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, поставят новые дорожные знаки, обустроят остановочные павильоны.  

Дорожники начали фрезерование старого полотна. Завершить работы должны 31 августа. 

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