В Касимовском районе начали ремонтировать дорогу

В Касимовском районе начали ремонт дороги, сообщается в группе Дороги Рязанской области.

Новое дорожное полотно проложат от перекрёстка у села Подлипки, через село Кольдюки, деревню Марсево до фельдшерско-акушерского пункта в селе Любовниково.

Общая протяжённость ремонтируемого участка – 12 километров. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, поставят новые дорожные знаки, обустроят остановочные павильоны.

Дорожники начали фрезерование старого полотна. Завершить работы должны 31 августа.