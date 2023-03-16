Четверг, 16 марта, 2023
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В Касимовском районе готовятся к весеннему севу

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Фото: vk.com/kasrayon

Хозяйства Касимовского района активно готовятся к предстоящим весенним полевым работам. К началу посевной кампании необходимо подготовить семена, технику, удобрения, ГСМ и многое другое, сообщает группа районной администрации ВКонтакте.

В этом году планируемая посевная площадь — 26807 га, что на 1270 га больше прошлого года. Увеличение площадей происходит за счет введения в оборот заброшенных ранее сельскохозяйственных земель.

Под урожай 2023 года в хозяйствах района посеяно 6091,6 га озимых зерновых культур.

Сев яровых зерновых культур планируется на площади 4715 га.

Посадка картофеля планируется на площади 854 га, овощей — 20 га, кукурузы — 2937 га, многолетних и однолетних трав — 5386 га.

Сейчас аграрии готовят семена сельскохозяйственных культур: ведут их сортировку и очистку, доводят до посевных кондиций. Семена всех культур имеются в достаточном количестве. Хозяйства активно закупают минеральные удобрения.

Проводится ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники. В прошлом году парк сельхозтехники Касимовского района заметно обновился, аграрии приобрели 10 тракторов, зерноуборочный и кормоуборочный комбайны, 3 погрузчика и др. Постепенно приобретаются горюче-смазочные материалы.

На сегодня у аграриев нет важнее задачи, чем подготовка к посевной кампании. Семена, техника, ГСМ, минеральные удобрения — все это есть в наличии, а при необходимости будет приобретено дополнительно.

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