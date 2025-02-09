В Касимовском округе вручили первую медаль в честь 80-летия Великой Победы Юрию Халдееву

В Касимовском округе Юрию Халдееву вручили первую юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов ВКонтакте.

Юрий Халдеев закончил Рязанское пехотное училище и в возрасте 17 лет отправился на фронт. В 1944-ом служил командиром стрелкового взвода в Западной Белоруссии. Затем его перевели в Прибалтику. Воевал на 3-ем, 1-ом Прибалтийском фронте, получил тяжелое осколочное ранение. После чего попал в госпиталь на 7 месяцев и был комиссован.

Юрий Михайлович окончил Муромский педагогический институт. Получив диплом, вернулся работать в родной город. 33 года он отдал педагогической деятельности, преподавал в вечерней школе историю, географию, обществознание. Всегда был примером для подрастающего поколения.

«Одна из наших главных задач — это максимальная забота о ветеранах войны, оказание им всесторонней помощи в решении любых вопросов. Нам дорог каждый из тех, кто еще с нами. Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить им достойную старость, окружённую заботой и уважением», — пишет Иван Бахилов. Реклама

Глава Касимовского округа пообещал наградить каждого ветерана юбилейной медалью. Мы будем помнить и чтить память героев и передавать ее будущим поколениям.