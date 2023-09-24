В касимовской деревне поставили новую водонапорную башню

В деревне Селизово установили новую водонапорную башню Рожновского, сообщает администрация Касимовского района Рязанской области.
Работы по установке новой башни вели работники МКП «Касимовское ЖКХ».
Старая водонапорная башня была установлена в начале 80-х годов прошлого века. Свой ресурс она выработала, находилась в аварийном состоянии. Для обеспечения населения чистой водой решили установить новую водонапорную башню. В данный момент идут работы по подключению её к централизованной системе водоснабжения.