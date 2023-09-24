Воскресенье, 24 сентября, 2023
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В касимовской деревне поставили новую водонапорную башню

7info
Фото: vk.com/kasrayon

В деревне Селизово установили новую водонапорную башню Рожновского, сообщает администрация Касимовского района Рязанской области.

Работы по установке новой башни вели работники МКП «Касимовское ЖКХ».

— Новую башню установили в нескольких метрах от того места, где стояла старая, источник воды — та же скважина. Все работы на объекте займут около недели, — поясняет Игорь Голубев, директор МКП «Касимовское ЖКХ».

Старая водонапорная башня была установлена в начале 80-х годов прошлого века. Свой ресурс она выработала, находилась в аварийном состоянии. Для обеспечения населения чистой водой решили установить новую водонапорную башню. В данный момент идут работы по подключению её к централизованной системе водоснабжения.

— Теперь ещё в одном населённом пункте Касимовского района улучшится не только качество, но и напор воды, — подытожил Игорь Голубев.

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