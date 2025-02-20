В касимовских школах проверили организацию питания

В касимовских школах № 4 и № 6 проверили организацию питания. Об этом сообщает администрация округа.

Члены рабочей группы, в состав которой входят представители Думы и администрации Касимовского муниципального округа, Касимовского межрайонного медицинского центра, общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, председатель совета родителей, проверили соблюдение действующего законодательства, санитарных норм и правил при организации питания школьников.

Участники комиссии отметили, что ежедневное меню совпадает с примерным 10 – дневным меню, приготовленные блюда соответствуют ежедневному меню и раздаются в горячем виде. Питание организовано в соответствии с графиком приема пищи.