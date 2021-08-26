В Касимове задержали вора-рецидивиста, укравшего велосипед

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 34-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда местной жительницы. Похищенное изъяли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 26-летняя жительница города Касимова, которая сообщила, что из подъезда дома, где она живет, пропал «припаркованный» на ночь велосипед. Транспортное средство было оставлено без каких-либо защитных устройств.

Сотрудники полиции зафиксировали описание похищенного велосипеда и опросили местных жителей. Выяснилось, что накануне недалеко от дома пострадавшей видели одного жителя города, который пользуется сомнительной репутацией. Ранее 34-летний мужчина неоднократно был судим за кражи.

Оперативники уголовного розыска обошли знакомых этого мужчины и обнаружили на одном из адресов похищенный велосипед. Хозяева дома указали, что утром его прикатил 34-летний приятель и просил «посторожить» его до вечера. Похищенное изъяли.

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его.

По предварительной информации, рецидивист специально вечером обходил многоквартирные дома и искал велосипеды, оставленные на ночь в подъездах. Ночью он беспрепятственно забрал выбранный велосипед и попытался спрятать его у знакомых, а потом сбыть, но не успел.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.