В Касимове задержали 16-летнюю девушку, работавшую на телефонных мошенников

Оперативники уголовного розыска в Касимове задержали девушку, ее подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, обманувшим двух местных пенсионеров.

Подробности задержания сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону. В полицию обратилась 76-летняя жительница города Касимова и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ее племянница виновна в ДТП с пострадавшими. Звонивший предложил за деньги избавить родственницу от уголовной ответственности. Якобы требовались 120 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась на предложение неизвестного. Ей сказали, что за деньгами приедет курьер. И вскоре заявительница передала пакет 120 тысячами рублей подъехавшей девушке. После этого она связалась с родственницей и выяснила, что с ней все в порядке.

Полицейские немедленно выехали на адрес, опросили пенсионерку и зафиксировали описание внешности курьера. После опроса жителей домов, расположенных рядом с домом потерпевшей, удалось установить государственный номер такси, на котором передвигалась злоумышленница. От таксиста оперативники узнали, что маршрут девушки закончился у автовокзала. Оперативно прибыв на автовокзал, полицейские выяснили, что разыскиваемой там нет и рейсовые автобусы в последнее время не отправлялись. Тогда оперативники предположили, что девушка пошла к ближайшему банкомату, чтобы отправить полученные деньги своим кураторам.К банкоматам в окрестностях автовокзала банкоматам направили сотрудников полиции. У одного из банкоматов в центре города Касимова оперативник задержал 16-летнюю рязанку. К этому моменту девушка отправила на указанный мошенниками банковский счет 190 тысяч рублей.

У рязанки изъяли 1500 долларов США.Выяснилось, что около получаса назад от рук дистанционных мошенников пострадала 61-летняя пенсионерка. По схеме «Ваш родственник попал в ДТП» ее обманом заставили передать курьеру 70 тысяч рублей и 1500 долларов США.

По предварительной информации, 16-летняя рязанка с помощью сети Интернет устроилась на работу в зарубежный колл-центр. По заданию кураторов она выехала в город Касимов и забрала деньги у двух обманутых пенсионерок. Забрав деньги, она получила указание перевести деньги с помощью банкомата и успела отправить только похищенные рубли. Доллары она перевести не успела.

Следователь следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.