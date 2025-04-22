В Касимове вынесли приговор женщине, которая сожгла документы знакомого

Касимовский районный суд рассмотрел вынес приговор женщине, которая сожгла документы своего знакомого из-за личной заинтересованности. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Женщина умышленно сожгла документы своего знакомого, в том числе паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ – уничтожение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности. Суд назначил обвиняемой наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.