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Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Новости Касимова

В Касимове вынесли приговор женщине, которая сожгла документы знакомого

Анастасия Мериакри

Касимовский районный суд рассмотрел вынес приговор женщине, которая сожгла документы своего знакомого из-за личной заинтересованности. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Женщина умышленно сожгла документы своего знакомого, в том числе паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ – уничтожение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности. Суд назначил обвиняемой наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.

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