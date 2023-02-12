В Касимове встретили участников Лыжного перехода – курсантов Рязанского десантного училища

В воскресенье, 12 февраля, в Касимове встретили участников Лыжного перехода в честь 105-летия Рязанского училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова. 700-километровый переход стартовал 7 февраля в Рязани.

На митинге «Есть такая профессия – Родину защищать» с касимовцами и гостями города почтили память погибших военных минутой молчания и возложением цветов. Об этом сообщил председатель Касимовской городской думы Андрей Балашов.

Глава муниципального образования поблагодарил курсантов за выбор такой нужной для нашего Отечества профессии. Андрей Балашов подчеркнул, что военное дело всегда было, есть и будет почётно.