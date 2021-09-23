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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Касимове врачи выступили против закрытия больницы водников

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В Касимове врачи выступили против закрытия больницы водников

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В Касимове с 29 сентября закрывается больница водников. Работникам медучреждения об этом сообщили 22 сентября.

Активист Дмитрий Детинов приехал на встречу с сотрудниками ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр» и записал видео.

Больница в Касимове — филиал медицинского центра в Нижнем Новгороде. Обслуживает по системе обязательного медицинского страхования порядка 5 тысяч жителей города. Кроме того, работает лаборатория. За год в клинике пролечили 360 больных с коронавирусом.

Коллектив считает, что больница, получая деньги из ОМС, полностью себя окупает.

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