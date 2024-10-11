В Касимове восстановят историческую усадьбу Барковых

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Рязанской области сообщила о начале масштабных работ по сохранению и восстановлению исторических памятников, реализуемых в рамках инициативы Президента России Владимира Путина. В число пилотных регионов программы вошла и Рязанская область, что создаст возможность для сохранения множества культурных объектов.

Одним из таких проектов является восстановление усадьбы Барковых в Касимове, построенной в 1828 году и являющейся важной частью архитектурного наследия региона. Дом с шестиколонным портиком, который когда-то принадлежал купцам Барковым, будет передан социально ответственному инвестору. Инвестор, выбранный через аукцион, должен будет провести реставрационные работы и поддерживать здание в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями закона.

Инициативу по восстановлению более 1000 объектов культурного наследия, которую планируется реализовать к 2030 году, озвучил Президент России в своем февральском Послании Федеральному Собранию. Оператором программы выступает ДОМ.РФ, который, помимо восстановления ОКН, продолжает работу по вовлечению в оборот государственной собственности. Как отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, программа позволит вернуть утраченные функции старинным зданиям и повысить их значимость в городской жизни, что даст стимул для развития инвестиционного и туристического потенциала регионов.

По решению Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, под управление ДОМ.РФ было передано 18 объектов культурного наследия в 12 регионах России, включая Ленинградскую, Тюменскую, Томскую и другие области, а также такие города, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Улан-Удэ.