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Фото: театр Драмы
Новости Касимова

В Касимове состоялась премьера документального спектакля «Пастернак. Своими словами»

Анастасия Мериакри

В Доме Культуры города Касимова 16 февраля при полном зале состоялась премьера документального спектакля «Пастернак. Своими словами» (режиссер – Максим Ларин). Показ был приурочен к 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака, который летом 1920 года гостил в Касимове у своего дяди. Дом, в котором он останавливался, сохранился, но, к сожалению, пострадал от пожара. Об этом сообщает пресс-служба театра Драмы.

Спектакль прошел в формате открытой репетиции, что стало уникальным опытом как для актеров, так и для зрителей. Такой подход позволил артистам импровизировать в рамках заданной темы, глубже погружаясь в размышления о творчестве и личности поэта. В процессе подготовки постановки велись оживленные дискуссии между режиссером и актерами, что только усилило живое звучание спектакля.

В спектакле звучали стихи Бориса Пастернака, песни на его стихи, а также отрывки из романа «Доктор Живаго», что позволило зрителям прочувствовать поэтическую атмосферу, проникнуться его словом и глубиной его размышлений.

Режиссер Максим Ларин сам принял участие в спектакле, что добавило постановке еще больше искренности и эмоционального накала.

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