Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Касимове составлен проект дизайн-кода города

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Источник: "Рязанские новости"

В Касимове появится дизайн-код города. Проект уже составлен, – пишут «Рязанские новости».

В Касимове будет создана единая среда, сохраняющая исторический облик древнего города.

Вывески заведений и магазинов будут оформляться в едином стиле. Размеры, формы и цветовые решения чётко прописаны в документе. Рекламу нельзя будет устанавливать на примитивные баннеры, растяжки. Благодаря этому город избавится от избытка рекламы.

Дизайн-код предполагает и нормы фасадов зданий. К примеру, все этажи должны оформляться в одном цветовом стиле и не диссонировать друг с другом. Есть в документе и перечень рекомендуемых материалов для отделки улиц Касимова.

Дизайн-код содержит разработанные для города макеты возможных товаров с символикой города.

Ранее дизайн-код приняли в Рязани.

В Касимове составлен проект дизайн-кода города

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