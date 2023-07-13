Четверг, 13 июля, 2023
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В Касимове скончалась ветеран Великой Отечественной войны Людмила Яковлевна Попенкова

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Фото: группа "Город Касимов" ВКонтакте

На 88-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Людмила Яковлевна Попенкова.

Сообщение об этом появилось в группе Касимова ВКонтакте.

Родилась Людмила Яковлевна 18 октября 1935 года в городе Касимове. В начале войны ее отец ушел на фронт, а сама Людмила Яковлевна вместе с семьей попала в немецкий плен. С 1941 по 1945 они находились в лагерях. В возрасте 9 лет семья Попенковых была в числе немногих, кто пережил расстрел.

В 1953 году семья вернулась в Касимов, где в районной больнице Людмила Яковлевна всю жизнь проработала медсестрой.

Отмечается, что после выхода на пенсию ветеран вела активную общественную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, принимала участие в проведение общегородских мероприятий, посвященных Дням воинской славы и Памятным датам России, в Уроках мужества.

Людмила Яковлевна награждена медалью «За стойкость и верность Родине, пострадавшей в годы войны 1941-1945 г.г.», памятной медалью «Непокоренные», медалью «Ветеран труда», медалями к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.

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