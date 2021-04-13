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В Касимове пьяный мужчина угрожал зарезать 23-летнюю соседку и ее собак. Местного жителя вовремя остановили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Мужчина не раз конфликтовал со своей соседкой. 37-летнему касимовцу не нравилось, что собаки девушки лают на придомовой территории.

— В тот день мужчина с приятелем находились дома и распивали алкоголь. В соседнем дворе лаяли собаки и мешали общению местных жителей. Мужчина решил разобраться с хозяйкой и прихватил с собой нож, — рассказали полицейские.

Когда девушка открыла дверь, то касимовец пригрозил соседке, что расправится сначала с ней, а после с ее собаками. Данный конфликт наблюдали соседи, которые и сообщили в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.