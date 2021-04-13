20.3 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Касимове пьяный мужчина угрожал зарезать 23-летнюю соседку и ее собак

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Касимове пьяный мужчина угрожал зарезать 23-летнюю соседку и ее собак. Местного жителя вовремя остановили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Мужчина не раз конфликтовал со своей соседкой. 37-летнему касимовцу не нравилось, что собаки девушки лают на придомовой территории. 

— В тот день мужчина с приятелем находились дома и распивали алкоголь. В соседнем дворе лаяли собаки и мешали общению местных жителей. Мужчина решил разобраться с хозяйкой и прихватил с собой нож, — рассказали полицейские. 

Когда девушка открыла дверь, то касимовец пригрозил соседке, что расправится сначала с ней, а после с ее собаками. Данный конфликт наблюдали соседи, которые и сообщили в полицию. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected]. Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]