- Advertisement -

В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «Мещера».

Известно, что 15-летняя Ульяна Фокина и 17-летняя Кристина Таланина пропали 20 июля. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Первая девочка 170 см ростом, имеет светлые кудрявые волосы. В момент пропади была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки. Кристина Таланина имеет рост 150 см и светлые волосы. 20 июля она была одета в черную майку и джинсы. При себе у подростка был рюкзак.

Если вам известно о местонахождение девочек, позвоните по телефону: +7(4912)51-21-71.