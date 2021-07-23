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Пятница, 23 июля, 2021
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В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет

Елена Лобанова
В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет
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В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет. Об этом сообщает поисковый отряд «Мещера».

Известно, что 15-летняя Ульяна Фокина и 17-летняя Кристина Таланина пропали 20 июля. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Первая девочка 170 см ростом, имеет светлые кудрявые волосы. В момент пропади была одета в черную кофту, джинсы и кроссовки. Кристина Таланина имеет рост 150 см и светлые волосы. 20 июля она была одета в черную майку и джинсы. При себе у подростка был рюкзак.

Если вам известно о местонахождение девочек, позвоните по телефону: +7(4912)51-21-71.

  • В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет
  • В Касимове пропали две девочки 15 и 17 лет
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