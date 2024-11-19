Вторник, 19 ноября, 2024
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В Касимове прокуратура защитила права ребенка-инвалида

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Кристина Аманн
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура провела проверку по обращению жительницы города Касимова о нарушении прав ее ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

Сын заявительницы страдает заболеванием, которое требует проведения медико-социальной экспертизы, чтобы определить ему группу инвалидности. Это позволит семье получить необходимые меры социальной поддержки.

По закону, результат медицинской экспертизы должен быть готов в течение 30 дней. Однако ГБУ РО «Касимовский ММЦ» за этот период не предоставила необходимые документы, и вопрос о признании ребёнка инвалидом остался нерешённым.

Отмечается, что главный врач больницы получил представление от прокуратуры. После вмешательства надзорного ведомства необходимые документы были направлены, экспертиза была проведена.

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