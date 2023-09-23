На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 23.09.2023 13:12 В Касимове проходят съемки военно-исторического сериала 7info 2 Фото: группа «Типичный Касимов» Фото со съемок выложила группа «Типичный Касимов». Сообщается, что режиссером 8-серийной драмы стал Олег Фомин. Сериал покажут на телеканале «РЕН ТВ». Ранее режиссёр фильма «Один хороший день» рассказал о съёмках в Касимове. Новости партнёров Читайте также Касимовновости КасимоваНовости Рязани и Рязанской областиПоследние новости Рязани и Рязанской области