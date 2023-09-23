Суббота, 23 сентября, 2023
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В Касимове проходят съемки военно-исторического сериала

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Фото: группа «Типичный Касимов»

Фото со съемок выложила группа «Типичный Касимов».

Сообщается, что режиссером 8-серийной драмы стал Олег Фомин.

Сериал покажут на телеканале «РЕН ТВ».

Ранее режиссёр фильма «Один хороший день» рассказал о съёмках в Касимове.

В Касимове проходят съемки военно-исторического сериала
В Касимове проходят съемки военно-исторического сериала
В Касимове проходят съемки военно-исторического сериала

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