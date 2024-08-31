Суббота, 31 августа, 2024

В Касимове продолжается благоустройство исторического центра по проекту архитектора Гагина

Автор: Алексей Самохин

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Фото: ИД «Пресса»

В Касимове продолжают работы по благоустройству исторического центра города в соответствии с чертежами начала XIX века архитектора Ивана Гагина, сообщает сайт ИД «Пресса».

По оригинальному плану Гагина от Соборной площади к набережной реки Оки должны были вести три улицы, условно названные «лучами». Два из них — улицы Рязанский Спуск и Набережная — были построены, они отходят от площади в разные стороны. Однако «третий луч» — дорогу от Вознесенского собора к Оке — так и не создали.

Работы по созданию «третьего луча» начались 31 июля. Маршрут пройдет от площади Соборной мимо Благовещенской церкви к набережной. За первый месяц подрядная организация, строительная компания «Мещера», вырубила и удалила высокие деревья (тополя, ивы и другие), расчистила кустарники, сняла лишний грунт и залила бетонное основание для будущей лестницы. Также были обустроены тротуары около двух зданий, в которых располагаются музеи бабочек и стрекоз, вырковского промысла и экспозиция «Квартира из прошлого».

«Всего лестница будет состоять из восьми пролетов», — сообщил руководитель компании «Мещера» Василий Шмелёв. — Далее, к набережной, мы выложим мостовую из гранитной плитки, а также построим смотровые площадки, пандус и установим фонари, лавочки и урны».

Проект реализуется при поддержке региональных и местных властей. Из областного бюджета выделено около 100 миллионов рублей, из местного — пять миллионов.

В Касимове продолжается благоустройство исторического центра по проекту архитектора Гагина
В Касимове продолжается благоустройство исторического центра по проекту архитектора Гагина

Фото: ИД «Пресса»

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