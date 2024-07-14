В Касимове продают водонапорную башню 1916 года постройки

В Касимове продают заброшенную водонапорную башню 1916 года постройки. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Дом вдали — старые дома в продаже».

Башня четырехэтажная. Ее площадь составляет 182,9 м². Сообщается, что на самом верху башни сохранилась «симпатичная металлическая ограда».

«Да и кирпичная кладка совсем не скучная, с такой и косы вниз скидывать можно, и в настолки про драконов играть, и черной летучей мышью в свинцовые облака улетать», — пишут в посте о продаже.

Башню продают с торгов на повышение. Начальная цена — 3 495 060 ₽. Шаг аукциона 174 753 ₽. Впридачу к покупке идут 13,72 сотки земли.

Отмечается, 20 лет назад башню пытались приспособить под туристический клуб, но этого не случилось. Много лет она так и стояла заброшенной.