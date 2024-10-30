В Касимове представили карту туриста с привилегиями и кешбеком

В Касимове презентовали проект «Карта туриста», который начнет работу уже в декабре этого года. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Бахилов.

Новая виртуальная «Карта туриста» предназначена для гостей Рязанской области, посещающих Касимов и его окрестности. Она предлагает выгодные условия для путешественников — держатели карты смогут получить скидки и кешбэк в местных гостиницах, кафе, ресторанах, музеях и других туристических объектах.

Инициатива направлена на развитие туристической привлекательности региона. По словам Бахилова, цифровые сервисы становятся важной частью туристической отрасли, в Касимове рассчитывают войти в число первых муниципалитетов, участвующих в пилотном запуске подобных проектов.

Карта станет полезным инструментом для туристов, облегчит их передвижение по региону и позволит экономить, что, по мнению экспертов, привлечет больше гостей в Рязанскую область и поддержит местный бизнес.