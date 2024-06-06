В Касимове полиция пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В ходе мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили и пресекли фиктивную постановку на учет пятерых иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения по вопросам миграции установили, что 47-летний житель Касимова организовал фиктивную регистрацию по месту своего проживания пятерых граждан стран Средней Азии, в возрасте от 34 до 54 лет. На самом деле иностранцы проживали в другом месте.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина предусмотрены наказания в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до 3 лет.

Полиция призывает граждан сообщать о всех случаях нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону экстренных служб 102.