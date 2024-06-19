Среда, 19 июня, 2024

В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов

Автор: 7info

Опубликовано

В Касимове открыли обновленный первый корпус Торговых рядов и территорию около здания, благоустроенную в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». От имени губернатора Павла Малкова жителей приветствовал вице-губернатор Артем Бранов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В церемонии открытия приняли участие глава администрации г. Касимов Иван Бахилов, представители городского туристского информационного центра, жители города.

Обращаясь к собравшимся, вице-губернатор подчеркнул, что открытие обновленных Торговых рядов стало важным событием, проведена большая работа по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения XIX века.

«Сейчас центральная часть города начинает жить, преображаться и становится центром притяжения касимовцев и туристов. Будем дальше развивать город. В планах — реставрация двух других корпусов Торговых рядов, воссоздание так называемого третьего луча от площади Соборной до улицы Набережной», — сообщил Артем Бранов, отметив, что по национальному проекту была также благоустроена территория первого корпуса: оборудована рекреационная зона с фонтаном, местами для отдыха, мостовой, установлено освещение.

Участники церемонии стали первыми посетителями обновленного корпуса Торговых рядов. В ходе экскурсии они ознакомились с новыми пространствами. В здании начал работу туристский информационный центр, школа ремесел Касимовского историко-культурного музея-заповедника и выставочные залы. В настоящее время оформлены три экспозиции, посвященные культуре и быту касимовских татар, представляющие уникальные предметы православного декоративно-прикладного искусства XVII–XIX веков. Создан конференц-зал для тематических встреч и конференций, фотозоны и информационные зоны, где посетители и гости города могут получить информацию об экскурсионных турах, мастер-классах, посмотреть видеоматериалы, снятые на территории Касимовского района.

В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов
В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов
В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов
В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов
В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов

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