Среда, 18 октября, 2023
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В Касимове оперативно отремонтировали автомобиль военных, едущих на СВО

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Фото: страница Ивана Бахилова ВК

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о взаимодействии органов власти, предпринимателей и военнослужащих.

По словам Бахилова, у военных, ехавших из Кадомского района на территорию СВО, сломался автомобиль. Местные пришли на помощь.

— Несмотря на серьезность поломки, за 3 часа автомобиль отремонтировали благодаря помощи местного предпринимателя, дополнительно загрузили гуманитарным грузом от наших жителей и предприятий, собранным Касимовским волонтерским центром, и отправили в дорогу, — написал мэр. — Вот пример того, как один звонок и неравнодушие может решить любые проблемы!

Ранее Иван Бахилов рассказал, какие изменения ждут город в ближайшее время. 

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