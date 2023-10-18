В Касимове оперативно отремонтировали автомобиль военных, едущих на СВО

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о взаимодействии органов власти, предпринимателей и военнослужащих.

По словам Бахилова, у военных, ехавших из Кадомского района на территорию СВО, сломался автомобиль. Местные пришли на помощь.

— Несмотря на серьезность поломки, за 3 часа автомобиль отремонтировали благодаря помощи местного предпринимателя, дополнительно загрузили гуманитарным грузом от наших жителей и предприятий, собранным Касимовским волонтерским центром, и отправили в дорогу, — написал мэр. — Вот пример того, как один звонок и неравнодушие может решить любые проблемы!

Ранее Иван Бахилов рассказал, какие изменения ждут город в ближайшее время.