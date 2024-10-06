В Касимове обсудили, как предупредить межнациональные и межрелигиозные конфликты

В Касимове сотрудники полиции и представители религиозных организации города обсудили вопросы предупреждения возникновения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рабочей встрече участвовали начальник МОМВД России «Касимовский» полковник полиции Олег Ласуков, клирик Никольского храма Касимова, иерей Владимир Правдолюбов и председателем местной религиозной организации мусульман Мурат Кураев. Вопросы, обсуждаемые на встрече, касались, профилактики конфликтов на национальной и религиозной почве, особенно в молодежной среде. Участники встречи рассказали о той деятельности, которую они ведут, в том числе по разъяснительной работе с иностранцами, решении возникающих проблем, предупреждению конфликтных ситуаций.

Также собравшиеся подчеркнули, что необходимо формировать у граждан уважительное отношение к религиозным, национальным и культурным традициям.

По итогам встречи были намечены планы дальнейшего сотрудничества.