Среда, 5 июня, 2024

В Касимове увеличится число депутатов Думы

Автор: 7info

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Фото: kasimovduma.ru

Во вторник, 4 июня, состоялось заседание Касимовской городской Думы, на котором депутаты приняли изменения в Устав города Касимов, касающиеся структуры органов местного самоуправления.

Ранее изменения в Устав, необходимые после объединения Касимова и Касимовского района в единый муниципальный округ, были одобрены на публичных слушаниях.

Количество депутатов Думы вырастет до 30 человек. Также изменения коснулись статуса главы города, но они вступят в силу после избрания нового состава представительного органа.

Также депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета муниципального образования — городской округ город Касимов за 2023 год и внесли изменения в местный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Дополнили Программу приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования — городской округ город Касимов Рязанской области, на 2024–2026 годы новыми объектами и утвердили условия их приватизации.

В рамках заседания также приняты решения о награждении Почетными грамоты Касимовской городской Думы и утвержден План нормотворческой деятельности Касимовской городской Думы на II полугодие 2024 года, сообщает группа Думы ВКонтакте.

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