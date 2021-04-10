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Суббота, 10 апреля, 2021
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В Касимове «Нива» провалилась в яму с грязью

Елена Лобанова

В Касимове автомобиль «Нива» провалился в огромную яму с грязью. Соответствующее видео появилось в группе «Детинов | Новости Касимова«.

На записи видно, что мужчина пытался проехать по площадке между домами. Посередине дороги на первый вид была просто большая лужа. Однако внутри находилась глубокая яма, в которую и попала «Нива».

Автомобиль ушел под воду передними колесами. Его пытался вытянуть на тросе другой водитель, однако веревка порвалась.

По данным местных жителей, инцидент произошел возле дома №27 по улице 50 лет СССР.

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