Четверг, 11 июля, 2024

В Касимов на теплоходе «Бородино» прибыли лауреаты международных и всероссийских конкурсов Вячеслав Резниченко и Екатерина Фуранова

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ok.ru/group/61039700148274?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile

В Касимове случилось очередное культурное событие: на теплоходе «Бородино» прибыли лауреаты международных и всероссийских конкурсов Вячеслав Резниченко и Екатерина Фуранова. Они не просто посетили город, а порадовали касимовцев концертом, который дали прямо на набережной. Об этом написали в своем Telegram-канале глава города Касимова Иван Бахилов.

Концерт назывался «На балу оперетты». Кстати, Вячеслав Резниченко не впервые радует касимовскую публику: в мае этого года он дал концерт «Ты моя мелодия», состоящий из песен Муслима Магомаева.

«Благодарим за уникальную возможность попасть на концерт под открытым небом и услышать голоса одних из лучших вокалистов России», — написал в соцсетях Иван Бахилов.

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