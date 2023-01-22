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Татьяна Проводина

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»

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27 января в 16 часов в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка московского художника Сергея Жаворонкова «Графика».

Произведения Сергея Жаворонкова – это натюрморты, дворовый городской пейзаж, загородные просторы, интерьеры, в которых в моменте фиксируется течение тихой жизни. В них важнее не реалистичность, не списывание с действительности, а передача настроения через цвет, ритм, композицию, взаимоотношения и взаимопроникновения формы и пространства.

Повторяемость сюжета, на первый взгляд, помогает легко скомпоновать работы в серии. Но именно отличие в настроении, в цветовом решении, в тональности выявляет для зрителя оригинальность, неповторимость каждого произведения.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»

Сергей Жаворонков: «Я глубоко убеждён, что рисование – вещь темпераментная, и она делается в темпе определённом, только сейчас. Потерял темп – значит, ты потерялся»

В экспозиции галереи представлено примерно 40 работ автора. Небольшие по размеру графические произведения, насыщенные, плотные по содержанию, но полные воздуха, кажутся лёгкими по исполнению, почти эскизными, но содержат в себе потенциал, глубину и качество большеформатной станковой живописи.

Выставка будет работать до 20 февраля с 11 до 19 часов, вход до 18 часов, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Адрес: Первомайский проспект, 14. Тел. 25-80-70.

Возрастное ограничение 6+

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка Сергея Жаворонкова «Графика»

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