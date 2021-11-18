В Карелии нашли мертвую женщину в запертой квартире

Днем в четверг, 17 ноября, в квартире в поселке Повенец Медвежьегорского района было обнаружено тело женщины, сообщает портал «Говорит Петрозаводск».

По словам соседей, пожилая местная жительница не открывала дверь и не отвечала на звонки. В итоге на место происшествия прибыли поселковые пожарные.

Как стало известно, спасатели при помощи лестницы проникли в жилище на первом этаже и нашли там мертвую хозяйку.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]