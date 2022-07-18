В Карелии дети пожаловались на издевательства вожатых в лагере

Полицейские заинтересовались методами воспитания в лагере «Защитник» в Карелии, где дети пожаловались на издевательства вожатых, сообщает РЕН ТВ.

Родители забрали домой сразу нескольких школьников. По их словам, один из наставников стрелял по подопечному из страйкбольного ружья. У него на ногах остались следы от попадания пластиковых пуль.

«Меня ненавидели инструкторы. Меня толкнули в строю, я закричал, ко мне подошел инструктор и сказал развернуться кругом, и он пнул меня берцем, и я вылетел из строя. Мне подзатыльник давали, когда я плохо что-то делал», – рассказал один из мальчиков.

Пострадавший уточнил, что злоумышленники придумывали новые издевательства. Репрессиям в основном подвергались дети, которые приехали в лагерь впервые.

По словам пострадавших, расстреливал, бил и оскорблял воспитанников инструктор с позывным Патрон. Молодой человек призывного возраста, как утверждается, устраивал новичкам своеобразную дедовщину. Если информация подтвердится, то в мужчины отношении и его коллег может быть возбуждено уголовное дело.