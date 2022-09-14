В Канищево грабитель за два дня вынес из комнаты в общежитии бытовую технику

Сотрудники отдела угрозыска ОМВД по Московскому району Рязани задержали рецидивиста, подозреваемого в квартирной краже. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

59-летний житель областного центра заявил в полицию о том, что из комнаты в общежитии на улице Бирюзова, где он проживает, пропала бытовая техника. Причём произошла кража в два этапа. Сначала заявитель, вернувшись с работы, обнаружил пропажу холодильника. Дверь в помещение оказалась приоткрытой. Через день добычей грабителя стали микроволновая печь и телевизор.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 39-летний неработающий рязанец, ранее судимый за кражу и грабёж. Подозреваемого задержали, часть похищенного изъяли.

По предварительным данным, в августе 2022 года злоумышленник освободился из мест лишения свободы. Он наведывался в гости к знакомому в общежитии на улице Бирюзова. Случайно через приоткрытую дверь одной из комнат мужчина заметил ценные вещи. Рецидивист договорился со знакомым водителем «помочь перевезти вещи» и, убедившись, что хозяина нет дома, отжал дверь комнаты и вынес небольшой холодильник. В другой день таким же образом он похитил телевизор и микроволновую печь. Злоумышленник начал реализовывать украденное, до довести до конца свой план не успел: его задержали правоохранители.

Следственный отдел ОМВД по Московскому району Рязани возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье о краже. Рецидивист заключён под стражу.