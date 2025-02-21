В Каменске-Уральском задержали банду, пытавшую студенток на автомойке ледяной водой

Силовики задержали мужчин в Каменске-Уральском, которые вывезли двух студенток на автомойку, избили их и несколько часов поливали холодной водой, пишет региональный СК.

Следовали не уточнили, сколько именно молодых людей задержали.

Среди них 21-летний Давид Анашкин. Предварительно, он решил похитить девушек, поскольку одна из них отказалась от его ухаживаний.

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Возбуждено дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера, в том числе к несовершеннолетним.

Наказание по этим статьям — до 12 лет колонии. Подозреваемых допрашивают.

Во время издевательства над девушками на мойке были ее сотрудники, но они никак не помешали злоумышленникам.

Вскоре задержанным изберут меру пресечения.