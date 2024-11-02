В Каменске-Уральском простились с гвардии рядовым Беловым, погибшим в ходе СВО

1 ноября в Каменске-Уральском состоялась церемония прощания с гвардии рядовым Сергеем Беловым, погибшим при защите Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила городская администрация.

Сергей Владиславович Белов пал в ожесточённом бою за город Новогродовка, проявив стойкость и мужество. За героизм и самопожертвование он представлен к ордену Мужества. Бойцу был 51 год.

На траурной церемонии, прошедшей на Аллее славы, собрались родные, друзья, коллеги Сергея и жители города. Заместитель главы города Николай Орлов отметил, что Сергей Белов исполнил свой долг с честью, защищая право на жизнь, свободу и будущее на родной земле.

Сергей Белов родился и вырос в Каменске-Уральском, окончил школу № 19 и ГПТУ № 9. Срочную службу в армии проходил на Байконуре в космических войсках, позже работал в органах внутренних дел, а затем — в роте охраны на аэродроме и на одном из крупнейших предприятий города. Близкие вспоминают его как справедливого и добросердечного человека, преданного мужа, заботливого отца и верного друга.

Сергея Белова похоронили на Ивановском кладбище. Память о нём, его мужестве и самоотверженности останется в сердцах родных и друзей.