В Калужской области старостой деревни стал темнокожий

Новым старостой деревни Рогачево Боровского района стал темнокожий Ололо Темиетан Джерри, сообщает Kaluga News.

Сообщается, что выборы в населенном пункте прошли в минувшие выходные.

Как отметил глава администрации Ворсино Алексей Гераськин, жители деревни зовут его просто Тим. Он имеет российское гражданство.

Мужчина живет в Рогачево вместе с семьей около трех лет. На него возлагают большие надежды, поскольку ему удалось добиться ремонта дороги, к которой не притрагивались рабочие на протяжении 20 лет.