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Анна Чернова, фото: t.me/Shapsha_VV
Общество

В Калужской области сменился министр здравоохранения

Алексей Самохин

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о назначении нового министра здравоохранения региона. Эту должность займет Анна Чернова, которая ранее возглавляла Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Губернатор отметил, что Анна Николаевна обладает большим практическим опытом в хирургии и показала себя как грамотный руководитель.

Чернова сменит на посту Константина Пахоменко, который более трех лет руководил областным здравоохранением. В этот период был завершен национальный проект «Здравоохранение», удалось добиться значительного прогресса в медицинской сфере региона.

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Среди ключевых достижений под руководством Пахоменко губернатор выделил:

  • Наладку работы службы скорой помощи, которая ранее находилась в числе отстающих в стране;
  • Вхождение региона в десятку лучших по оказанию стационарной и амбулаторной медпомощи;
  • Строительство инфекционного госпиталя, ныне работающего как межрегиональный многопрофильный центр;
  • Открытие нового корпуса детской областной больницы;
  • Завершение строительства большой поликлиники на Правобережье Калуги.

Черновой предстоит продолжить укрепление первичного звена здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицинской помощи и решение кадрового дефицита. Отдельное внимание будет уделено вопросам повышения рождаемости, которые требуют комплексного подхода.

Губернатор выразил благодарность Константину Пахоменко за его труд и сообщил, что он продолжит работать в Обнинске. Анне Черновой пожелал успехов в новой должности.

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