В Калужской области сменился министр здравоохранения

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о назначении нового министра здравоохранения региона. Эту должность займет Анна Чернова, которая ранее возглавляла Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Губернатор отметил, что Анна Николаевна обладает большим практическим опытом в хирургии и показала себя как грамотный руководитель.
Чернова сменит на посту Константина Пахоменко, который более трех лет руководил областным здравоохранением. В этот период был завершен национальный проект «Здравоохранение», удалось добиться значительного прогресса в медицинской сфере региона.
Среди ключевых достижений под руководством Пахоменко губернатор выделил:
- Наладку работы службы скорой помощи, которая ранее находилась в числе отстающих в стране;
- Вхождение региона в десятку лучших по оказанию стационарной и амбулаторной медпомощи;
- Строительство инфекционного госпиталя, ныне работающего как межрегиональный многопрофильный центр;
- Открытие нового корпуса детской областной больницы;
- Завершение строительства большой поликлиники на Правобережье Калуги.
Черновой предстоит продолжить укрепление первичного звена здравоохранения, развитие высокотехнологичной медицинской помощи и решение кадрового дефицита. Отдельное внимание будет уделено вопросам повышения рождаемости, которые требуют комплексного подхода.
Губернатор выразил благодарность Константину Пахоменко за его труд и сообщил, что он продолжит работать в Обнинске. Анне Черновой пожелал успехов в новой должности.