В Калужской области мужчина застрелил дочь и ранил бывшую жену

В Калужской области местный житель застрелил дочь и ранил бывшую жену. Трагедия произошла в деревне Тешевичи. Об этом сообщает Life.
Известно, что 69-летний местный житель Асатулло пришел в дом к бывшей жене и дочери. Он попросил их пустить его внутрь, так как уже немолод и имеет проблемы с ногой.
В результате терпение хозяев дома лопнуло: они указали мужчине на дверь. Во время ссоры мужчина схватил самодельный пистолет и выстрелил в голову дочери и экс-супруге. Первая погибла на месте, а вторая выжила, так как пуля прошла по касательной.
Затем пенсионер попытался скрыться на машине дочери. Он был в бегах два дня и 3 августа его задержали в лесу Бобынинского района.
Против Асатулло возбудили уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 162 (разбой). Пенсионер полностью признал вину в содеянном. Сейчас он ожидает суда.