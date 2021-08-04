В Калужской области мужчина застрелил дочь и ранил бывшую жену

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В Калужской области местный житель застрелил дочь и ранил бывшую жену. Трагедия произошла в деревне Тешевичи. Об этом сообщает Life.

Известно, что 69-летний местный житель Асатулло пришел в дом к бывшей жене и дочери. Он попросил их пустить его внутрь, так как уже немолод и имеет проблемы с ногой.

— Женщины сжалились и пустили его в дом. Около двух недель они ухаживали за пенсионером, однако он не оценил доброту. Мужчина постоянно ругался с 65-летней женой. Он считал, что ему дают мало еды и уделяют недостаточно внимания, — говорится в сообщении.

В результате терпение хозяев дома лопнуло: они указали мужчине на дверь. Во время ссоры мужчина схватил самодельный пистолет и выстрелил в голову дочери и экс-супруге. Первая погибла на месте, а вторая выжила, так как пуля прошла по касательной.

Затем пенсионер попытался скрыться на машине дочери. Он был в бегах два дня и 3 августа его задержали в лесу Бобынинского района.

Против Асатулло возбудили уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 162 (разбой). Пенсионер полностью признал вину в содеянном. Сейчас он ожидает суда.