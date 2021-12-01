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Среда, 1 декабря, 2021
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В Калужской области дед заманил 16-летнюю девочку в лес и изнасиловал

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Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Калужской области, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, пишет МК.

По предварительной версии, злоумышленник обманул 16-летнюю девочку из Ленобласти. Он познакомился с ней в мессенджере, представившись девушкой. Педофил назначил ей встречу в другом регионе.

Мужчина встретил подростка на вокзале, девушку в машину и привез в лесной массив в Малоярославецкий район. Там он надругался над жертвой.

Вскоре стражи порядка задержали извращенца. Девочке оказывается психологическая помощь. Устанавливаются причины и условия проживания ребенка в семье, способствовавших самовольному уходу девочки из дома.

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