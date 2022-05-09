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Понедельник, 9 мая, 2022

В Калуге воспитатель детского сада швырнула мальчика на пол

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В Калуге воспитатель детского сада швырнула мальчика на пол

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Проводится проверка по факту инцидента, который произошел в яслях в первом корпусе сада № 30 в Калуге.

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Судя по видео, опубликованному в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте», воспитательница набросилась на ребенка под аккомпанемент песни «Синий платочек».

На кадрах видно, как женщина подбежала к мальчику в разгар номера и швырнула его на пол. После этого он громко заплакал.

По всей видимости, дети репетировали номер ко Дню Победы. В произошедшем уже разбирается управление образования города.

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