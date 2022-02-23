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Среда, 23 февраля, 2022

В Калуге в школах пройдут уроки, посвященные признанию ДНР и ЛНР

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В Калуге в школах пройдут уроки, посвященные признанию ДНР и ЛНР

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В калужских школах пройдут уроки, посвященные признанию ДНР и ЛНР, с таким поручением выступил региональный министр науки и образования Александр Аникеев, пишет Калуга 24.

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Сообщается, что занятия пройдут в формате классного часа, лекции или беседы для «воспитания патриотизма и формирования представлений об общности исторических судеб России и Новороссии».

Ожидаются, что уроки пройдут в ближайшие четверг и пятницу. Учителей призывают использовать текст обращения к нации президента Владимира Путина для подготовки.

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