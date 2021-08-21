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Суббота, 21 августа, 2021
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В Калуге на территории парка юного зрителя открыли спортивную площадку

Никита Брыкин
В Калуге на территории парка юного зрителя открыли спортивную площадку

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В пятницу, 20 августа, на территории парка юного зрителя открыли новую спортивную площадку, пишет Калуга-поиск.

Сообщается, что предприятие группы «ПРОДО» и бренд «Троекурово» сделали подарок городу в честь 650-летия Калуги.

Городской голова Дмитрий Разумовский назвал это событие весомым вкладом в благополучие калужан.

«Отныне у жителей Калуги стало больше возможностей для занятий спортом и здорового досуга», – подчеркнул Разумовский.

На участке почти в двести квадратных метров появилось покрытие резиновой крошки, турники, брусья и другой инвентарь с широким функционалом.

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