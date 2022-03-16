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Среда, 16 марта, 2022

В Кальном построят детский сад на 224 места

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В Кальном построят детский сад на 224 места

Александр Ильин

В Рязани на улице Быстрецкой построят детский сад на 224 места. Тендер опубликован на портале Госзакупок 15 марта. 

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Начальная (максимальная) цена контракта — 200 000 000 рублей. Деньги выделят из бюджета города. Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Рязани. 

За основу нового дошкольного учреждения взят детский сад №34 на Михайловском шоссе. В нём присутствуют игровые помещения, залы для занятий спортом и музыкой, логопедический и массажный кабинет. 

Подрядчик должен будет завершить строительство детсада до 18 ноября 2022 года.

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