В Кальном построят детский сад на 224 места

В Рязани на улице Быстрецкой построят детский сад на 224 места. Тендер опубликован на портале Госзакупок 15 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 200 000 000 рублей. Деньги выделят из бюджета города. Заказчиком выступает управление капитального строительства администрации Рязани.

За основу нового дошкольного учреждения взят детский сад №34 на Михайловском шоссе. В нём присутствуют игровые помещения, залы для занятий спортом и музыкой, логопедический и массажный кабинет.

Подрядчик должен будет завершить строительство детсада до 18 ноября 2022 года.