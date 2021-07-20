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Вторник, 20 июля, 2021
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В Калининградской области приезжие толпой изнасиловали женщину

Никита Брыкин
В Калининградской области приезжие толпой изнасиловали женщину
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Стражи порядка задержали в Калининградской области трех иностранцев в возрасте 20, 22 и 23 года, которых подозревают в групповом изнасиловании местной жительницы, пишет АиФ.

По версии следствия, 34-летняя женщина пришла в гости к подруге в общежитии рыбоконсервного комбината в городе Мамоново. Там злоумышленники набросились на жертву и надругались над ней.

Потерпевшей удалось сбежать, после чего она незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы. Их заключили под стражу. Вину арестованные признали.

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