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Среда, 21 июля, 2021
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В Калининградской области педофил надругался над 13 мальчиками

Никита Брыкин
В Калининградской области педофил надругался над 13 мальчиками
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Суд вынес приговор 34-летнему жителю Калининградской области, которого признали виновным в сексуальном насилии над тринадцатью мальчиками, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, мужчина орудовал на территории региона с января 2018 года по февраль 2020 год. Злоумышленнику удалось втереться в доверие к тринадцати мальчикам не старше 12 лет.

Педофил приглашал детей к себе домой поиграть в компьютер, где совершал в их отношении действия сексуального характера. Одну из своих жертв мужчина растлил.

Его приговорили к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и наказанию в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.

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