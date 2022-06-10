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Пятница, 10 июня, 2022

В Калининграде умерла 13-летняя девочка после приема наркотиков

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В Калининграде умерла 13-летняя девочка после приема наркотиков

Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летней девочки в Калининграде, пишет Клопс.

Ее тело в постели нашла утром 8 июня мать. Накануне в подъезде на улице Киевской девочку без сознания обнаружил местный житель. Из носа у нее шла кровь. Мужчина позвонил в экстренные службы.

По предварительным данным, ей диагностировали тяжелое наркотическое опьянение. Подросток впал в кому и не дышал. Врачам удалось привести школьницу в чувство, однако она стала вести себя агрессивно и скандалить с медиками.

Сообщается, что ее мама написала отказ от госпитализации. Предположительно, после этого девочка тайком основа употребила наркотики.

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