В Калининграде умерла 13-летняя девочка после приема наркотиков

Следователи проводят проверку по факту смерти 13-летней девочки в Калининграде, пишет Клопс.

Ее тело в постели нашла утром 8 июня мать. Накануне в подъезде на улице Киевской девочку без сознания обнаружил местный житель. Из носа у нее шла кровь. Мужчина позвонил в экстренные службы.

По предварительным данным, ей диагностировали тяжелое наркотическое опьянение. Подросток впал в кому и не дышал. Врачам удалось привести школьницу в чувство, однако она стала вести себя агрессивно и скандалить с медиками.

Сообщается, что ее мама написала отказ от госпитализации. Предположительно, после этого девочка тайком основа употребила наркотики.