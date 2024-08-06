В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

В Калининграде полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. По предварительным данным, ребенок находился дома с матерью, бабушкой и дедушкой. Пока мать спала, мальчик забрался на подоконник и выпал из незапертого окна. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Врачи борются за его жизнь.

С родителями пострадавшего ребенка работает психолог МЧС. Полиция проводит проверку по факту происшествия.