Вторник, 6 августа, 2024

В Калининграде ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

Автор: 7info7

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Калининграде полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщается  в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. По предварительным данным, ребенок находился дома с матерью, бабушкой и дедушкой. Пока мать спала, мальчик забрался на подоконник и выпал из незапертого окна. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Врачи борются за его жизнь.

С родителями пострадавшего ребенка работает психолог МЧС. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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