Среда, 14 сентября, 2022
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В Калининграде покончила с собой 13-летняя девочка из благополучной семьи

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Найденная мертвой 13-летняя жительница Калининграда росла в благополучной семье, пишет Клопс со ссылкой на источник.

Трагедия произошла днем 13 сентября. Ребенка без признаков обнаружила сестра в квартире на улице Пролетарской.

Как стало известно, школьница хорошо училась. В этом году ей удалось поступить в профильный физико-математический класс. Знакомые охарактеризовали ее как замкнутого, неразговорчивого, спокойного ребенка, который не участвовал ни в каких конфликтах.

Сейчас следователи проводят проверку в попытке установить причины гибели девочки.

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