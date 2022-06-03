В Калининграде муж избил жену и отправил в нокаут заступившихся за нее соседок

Житель Калининграда устроил дебош в одном из домов на улице Левитана, пишет Клопс со ссылкой на слова одной из пострадавших.

Инцидент произошел 2 июня. По словам очевидцев, пьяный мужчина набросился с кулаками на жену, приставил нож к горлу и не выпускал ее из квартиры.

«Хватал ее за шею, душил, лупил по лицу и телу. У жены на шее синяки и порез от ножа, лицо всё опухло от гематом», — рассказала одна из соседок.

Проживающие рядом женщины пытались помочь жертве, однако злоумышленник ударил одну из них ногой в лицо, а другую – ударил в грудь. Она отлетела, ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Все это время в квартире находился двухмесячный сын супругов. Полицейские забрали дебошира в отделение. Мужчину ночь продержали в отделе, а утром он вернулся домой, собрал вещи и ушел. В семье проживает еще трое детей.