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Татьяна Проводина

В Кадомском районе Рязанской области введена в строй вышка Tele2

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В селе Кочемирово Кадомского района ввели в строй ранее установленную вышку Tele2. Об этом сообщил на заседании областного правительства глава минцифры региона Андрей Ульянов.

В ближайших планах – станция сотовой связи в селе Енкаево, – написал на своей странице ВКонтакте глава администрации Кадомского района Александр Кочетков.

В Кадомском районе «Ростелеком» установил 3 коллективных точки доступа к интернету. Минимальная скорость – 10 Мбит/с в радиусе ста метров от опоры. Связь по технологии Wi-Fi бесплатна – пароль по SMS, – отметил Александр Кочетков.

Коллективные точки доступа в районе расположены в сёлах Дарьино, Восход и Четово. Ориентир СДК.

Улучшить качество мобильной связи в сельских населённых пунктах Кадомского района поручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Кадомском районе Рязанской области введена в строй вышка Tele2

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