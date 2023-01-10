В Кадоме утром 10 января столбик термометра опускался местами до минус 40 градусов

Утром во вторник, 10 января, в Кадоме температура воздуха опускалась до минус 35-37 градусов. Местами зафиксировали температура до 40 градусов мороза.
Как пишет издательство «Пресса», в 4 школах Кадомского района отменили занятия. Второй день подряд занятий нет в Кадомской, Енкаевской, Кущапинской и Котелинской школах.
Накануне в Кадоме температура держалась в районе отметки в минус 30 градусов.
Местная жительница Галина Замараева сообщила, что в её доме даже замёрз водопровод.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram