Вторник, 10 января, 2023
Татьяна Проводина

В Кадоме утром 10 января столбик термометра опускался местами до минус 40 градусов

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Photo by form PxHere

Утром во вторник, 10 января, в Кадоме температура воздуха опускалась до минус 35-37 градусов. Местами зафиксировали температура до 40 градусов мороза.

Как пишет издательство «Пресса», в 4 школах Кадомского района отменили занятия. Второй день подряд занятий нет в Кадомской, Енкаевской, Кущапинской и Котелинской школах.

Накануне в Кадоме температура держалась в районе отметки в минус 30 градусов.

Местная жительница Галина Замараева сообщила, что в её доме даже замёрз водопровод.

Галина Замараева: «У нас в доме сегодня даже замёрз водопровод. Надеемся, что к середине недели морозы отступят и всё придёт в норму»

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